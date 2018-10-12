Dzeko'dan maç sonu Cengiz'e mesaj; 'Kardeşim'

A Milli Takım ile Bosna Hersek'in 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçının ardındanbir paylaşımda bulundu.Roma'daile birlikte forma giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı ve "Kardeşim" ifadelerini kullandı.Roma'da bu sezon 9 maça çıkan 32 yaşındaki Dzeko, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Cengiz Ünder ise 8 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.