Dzeko'dan maç sonu Cengiz'e mesaj; 'Kardeşim'

A Milli Takım ile Bosna Hersek'in 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Edin Dzeko bir paylaşımda bulundu.
Roma'da Cengiz Ünder ile birlikte forma giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı ve "Kardeşim" ifadelerini kullandı.
Roma'da bu sezon 9 maça çıkan 32 yaşındaki Dzeko, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Cengiz Ünder ise 8 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
İşte Edin Dzeko'nun paylaşımı;
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Roma'da Cengiz Ünder ile birlikte forma giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı ve "Kardeşim" ifadelerini kullandı.
Roma'da bu sezon 9 maça çıkan 32 yaşındaki Dzeko, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Cengiz Ünder ise 8 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
İşte Edin Dzeko'nun paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın