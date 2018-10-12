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Dzeko'dan maç sonu Cengiz'e mesaj; "Kardeşim"

Türkiye-Bosna Hersek maçının ardından Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, takım arkadaşı Cengiz Ünder için paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dzeko'dan maç sonu Cengiz'e mesaj; 'Kardeşim'
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12 Ekim 2018 01:25
A Milli Takım ile Bosna Hersek'in 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Edin Dzeko bir paylaşımda bulundu.

Roma'da Cengiz Ünder ile birlikte forma giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı ve "Kardeşim" ifadelerini kullandı.

Roma'da bu sezon 9 maça çıkan 32 yaşındaki Dzeko, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Cengiz Ünder ise 8 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

İşte Edin Dzeko'nun paylaşımı;



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