Dzeko ve En Nesyri'den 13 puan!

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'nin birlikte skor katkısı yaptığı 5 maçta; 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanı hanesine yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dzeko ve En Nesyri'den 13 puan!
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17 Aralık 2024 12:00
Fenerbahçe, Başakşehir'i golcüleriyle geçti ve üzerindeki karabulutları bir nebze de olsa dağıttı.

Kaptan Edin Dzeko, attığı golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Youssef En-Nesyri de dördüncü golünü kaydetti. Sarı-lacivertliler de bu sezon iki 9 numarasının skor katkısı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

İkili, ilk defa Göztepe deplasmanında skor buldu. Edin Dzeko ve Youssef En- Nesyri bu maçta birer kez ağları sarstı, Fenerbahçe bu zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

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