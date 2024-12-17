Dzeko ve En Nesyri'den 13 puan!

Fenerbahçe, Başakşehir'i golcüleriyle geçti ve üzerindeki karabulutları bir nebze de olsa dağıttı.
Kaptan Edin Dzeko, attığı golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Youssef En-Nesyri de dördüncü golünü kaydetti. Sarı-lacivertliler de bu sezon iki 9 numarasının skor katkısı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
İkili, ilk defa Göztepe deplasmanında skor buldu. Edin Dzeko ve Youssef En- Nesyri bu maçta birer kez ağları sarstı, Fenerbahçe bu zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldı.
Kaptan Edin Dzeko, attığı golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Youssef En-Nesyri de dördüncü golünü kaydetti. Sarı-lacivertliler de bu sezon iki 9 numarasının skor katkısı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
İkili, ilk defa Göztepe deplasmanında skor buldu. Edin Dzeko ve Youssef En- Nesyri bu maçta birer kez ağları sarstı, Fenerbahçe bu zorlu mücadeleden 1 puanla ayrıldı.