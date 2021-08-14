Dzeko, Inter'le hazırlık maçına çıktı!

İtalya Ligi Serie A'nın son şampiyonu Inter'in yeni forveti belli oldu.



Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro'ya Chelsea'ye satan Inter'in yeni santrforu Edin Dzeko oldu.



Bosna Hersekli golcünün transferi resmen açıklanmasa da Inter, yıldız futbolcuyu hazırlık maçında sahaya sürdü.



Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmaya çıkan Dzeko, bir de gol kaydetti.



