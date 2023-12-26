Dzeko ile Tadic'ten maç sonu isyanı: 'Yerden kalkmadılar'

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden ve rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, derbinin ardından yıldız oyuncular isyan etti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, derbide "oynayamamaktan" yakındı.
"YERDEN KALKMADILAR"
İki yıldız da maçın ardından, "Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık, bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz." diye konuştu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, derbide "oynayamamaktan" yakındı.
"YERDEN KALKMADILAR"
İki yıldız da maçın ardından, "Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık, bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz." diye konuştu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.