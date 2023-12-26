Dzeko ile Tadic'ten maç sonu isyanı: "Yerden kalkmadılar"

0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic isyan etti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dzeko ile Tadic'ten maç sonu isyanı: 'Yerden kalkmadılar'
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26 Aralık 2023 09:38
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden ve rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, derbinin ardından yıldız oyuncular isyan etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, derbide "oynayamamaktan" yakındı.

"YERDEN KALKMADILAR"

İki yıldız da maçın ardından, "Maç sürekli durdu. Rakip oyuncular sürekli kendilerini yere attı. Üst düzey liglerde birçok üst düzey maç oynadık, bu kadar maçın durduğunu görmedik. Bu futbol değil, maç oynanmadı adeta. Süper Kupa'da kimin daha iyi olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.



 
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