Dzeko'dan Beşiktaş uyarısı

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, derbi öncesi takım arkadaşlarını uyardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dzeko'dan Beşiktaş uyarısı
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07 Aralık 2024 09:52
Son güncelleme 07 Aralık 2024 09:54
Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, kritik deplasmanı kayıpsız geçerek formunu sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, ezeli rakibinin aksine derbiye formunun zirvesinde çıkacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 5 maçı da kazandı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmada fileleri tam 18 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

EDIN DZEKO'DAN TAKIMA UYARI

Golleriyle sarı-lacivertlileri sırtlamaya devam eden tecrübeli oyuncu Edin Dzeko, derbi öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Beşiktaş'taki kötü gidişatı hatırlatan Dzeko'nun, "Rakibimiz zor günlerden geçiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi derbilerin favorisi olmaz. Takımlar bu tarz maçlara, kötü günleri bitirip yeni bir sayfa açma fırsatı olarak bakar. Beşiktaş'ın durumu şu anda tam da böyle. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.



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