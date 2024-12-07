Dzeko'dan Beşiktaş uyarısı

Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, kritik deplasmanı kayıpsız geçerek formunu sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, ezeli rakibinin aksine derbiye formunun zirvesinde çıkacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 5 maçı da kazandı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmada fileleri tam 18 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
EDIN DZEKO'DAN TAKIMA UYARI
Golleriyle sarı-lacivertlileri sırtlamaya devam eden tecrübeli oyuncu Edin Dzeko, derbi öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Beşiktaş'taki kötü gidişatı hatırlatan Dzeko'nun, "Rakibimiz zor günlerden geçiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi derbilerin favorisi olmaz. Takımlar bu tarz maçlara, kötü günleri bitirip yeni bir sayfa açma fırsatı olarak bakar. Beşiktaş'ın durumu şu anda tam da böyle. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Fenerbahçe, ezeli rakibinin aksine derbiye formunun zirvesinde çıkacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 5 maçı da kazandı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmada fileleri tam 18 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
EDIN DZEKO'DAN TAKIMA UYARI
Golleriyle sarı-lacivertlileri sırtlamaya devam eden tecrübeli oyuncu Edin Dzeko, derbi öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Beşiktaş'taki kötü gidişatı hatırlatan Dzeko'nun, "Rakibimiz zor günlerden geçiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi derbilerin favorisi olmaz. Takımlar bu tarz maçlara, kötü günleri bitirip yeni bir sayfa açma fırsatı olarak bakar. Beşiktaş'ın durumu şu anda tam da böyle. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!