Dyshawn Pierre: 'Real Madrid'i yeneceğiz'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Dyshawn Pierre, THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'le oynacayakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli oyuncu Dyshawn Pierre çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bu mücadelede galip gelmemiz halinde ilk dörtte yer alma şansımızı sürdüreceğimizi ve play-off'ta saha avantajına sahip olma ihtimalimizi devam ettireceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda normal sezonun son mücadelesi olacak ve bu dönemi güçlü bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çok iyi çalışacak ve sonucunda da neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye görüşlerini aktardı.







