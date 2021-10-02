Dyshawn Pierre: 'Hücumda daha iyi olacağız'

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ı mağlup ettiği maçın MVP'si seçilen Dyshawn Pierre, maçın ardından açıklamada bulundu.



Savunma olarak çok iyi bir maç çıkardıklarını ve hücumda geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:



"Taraftarlardan aldığımız enerjiyi sahaya yansıtabilmek bizim için çok güzeldi. Savunma açısından iyiydik ama hücum açısından daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Koç'un öğrettiği şeylerden fırsat bulmaya ve bunları avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Çok fazla fırsat ve yapabileceğimiz şeyler var."



