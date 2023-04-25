Dyshawn Pierre: 'Final Four'u istiyoruz'

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre, THY EuroLeague'deki Olympiacos karşılaşması öncesi Tivibu Spor'a konuştu.



Pierre, "Zor bir seri olacak. Açıkçası tüm sezon boyunca çok iyi oynadılar. Bu sayede liderliği ve ev sahibi olmayı hak ettiler. Biz de bir süre liderdik. Biz de ortaya koyduğumuz performansla çok iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık. Bazı hatalarımız oldu sezon boyunca. Ama yine de buraya gelmeyi başardık. Bence buna konsantre olmalıyız. Bu seriyi geçerek adımızı Final Four'a yazdırmalıyız." dedi.



Yıldız isim, sözlerine, "Şutlarımızın istikrarlı olması gerekiyor. Onlarla oynadığımız iki karşılaşmada da çok farklı bir senaryo ortaya çıkmıştı. Ayrıca sağlıklı kalmamız gerekiyor. Takım olarak bir arada savunmamızı güçlü tutmalı ve bu kaynaktan hücum etmeliyiz. Çünkü konsantre olursak iyi bir savunma takımı olabiliyoruz. Oyun planına mutlaka sadık kalmalıyız" ifadeleriyle devam etti.



29 yaşındaki basketbolcu ayrıca, "Çok iyi oyuncuları var ama bizim de iyi oyuncularımız var. Onları durdurabilmek için oyun planına çok sadık kalmalıyız. Takımdaki oyuncuların baskın olacağı noktalarda bu avantajımızı lehimize çevirebildiğimiz kadar çevirmeliyiz." sözlerini kullandı.



Pierre, son olarak, "Açıkçası tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üç yıldır burada olduğum için şanslıyım. Kulübün ve taraftarlarımızın performansımda katkısı çok büyük. Gereken neyse sahada onu yapmak tüm çabamla uğraşıyor, layık olmaya çalışıyorum. Olympiacos serisinde de bunu yapacağım. Fırsatlar için minnettarım. Çok iyi bir seri olacak." şeklinde konuştu.





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