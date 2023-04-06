Dyshawn Pierre: "Daha işimiz bitmedi"

THY Euroleague'de Anadolu Efes'i 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncu Dyshawn Pierre, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dyshawn Pierre: 'Daha işimiz bitmedi'
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06 Nisan 2023 23:03
THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Pierre, "Galibiyet güzel hissettiriyor. Kazanmamız gerekiyordu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Taraftarlara bu galibiyeti hediye ediyoruz." dedi.

40 dakika oyunda kalmasına değinen yıldız oyuncu, "Koç izin verse herkes 40 dakikanın tamamını oynamak ister. Ben bugün elimden gelen katkıyı verebildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kızılyıldız maçına değinen Pierre, "Çok kritik bir maç daha olacak, Kızılyıldız'a karşı. Özellikle Belgrad'da çok zor bir maç olacak. Koç ekibine güveniyoruz. Onların planıyla hareket edeceğiz." sözlerini sarf etti.
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