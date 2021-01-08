Dyshawn Pierre: 'Çılgın bir galibiyet oldu'

Kızılyıldız karşısında ortaya koyduğu performansla maçın MVP'si seçilen Dyshawn Pierre, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'ye konuştu.



Pierre, "Zor bir atıştı. Maçı çok çılgın bir şekilde kazanmış olduk. Başardığı için çok mutluyuz. Bir süredir deplasmanda maç kazanamıyorduk. O açıdan bizim için çok önemli. Özellikle hücumda ve savunmada enerjimiz çok iyiydi. O yüzden çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.