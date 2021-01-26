Dyshawn Pierre: 'Antrenörlerimizle hep çalışıyoruz'

Maccabi Playtika karşısında 15 sayıyla oynayan ve galibiyette önemli rol oynayan Fenerbahçe Beko oyuncusu Dyshawn Pierre, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte maç sonu Pierre'in sözleri;
"Az da olsa bizi destekleyen taraftar olması çok güzeldi. Oyun içinde inişe geçtiğimizde bizi tekrar yükseltiyorlar, çok mutlu oluyoruz. Antrenörlerimizle hep geliştireceğimiz birçok konuda çalışıyoruz ve bir şeyler üretebildiğimi için çok mutluyum."
İşte maç sonu Pierre'in sözleri;
"Az da olsa bizi destekleyen taraftar olması çok güzeldi. Oyun içinde inişe geçtiğimizde bizi tekrar yükseltiyorlar, çok mutlu oluyoruz. Antrenörlerimizle hep geliştireceğimiz birçok konuda çalışıyoruz ve bir şeyler üretebildiğimi için çok mutluyum."