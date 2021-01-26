Dyshawn Pierre: "Antrenörlerimizle hep çalışıyoruz"

Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko'nun Maccabi galibiyetini değerlendirdi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dyshawn Pierre: 'Antrenörlerimizle hep çalışıyoruz'
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26 Ocak 2021 23:48
Maccabi Playtika karşısında 15 sayıyla oynayan ve galibiyette önemli rol oynayan Fenerbahçe Beko oyuncusu Dyshawn Pierre, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte maç sonu Pierre'in sözleri;

"Az da olsa bizi destekleyen taraftar olması çok güzeldi. Oyun içinde inişe geçtiğimizde bizi tekrar yükseltiyorlar, çok mutlu oluyoruz. Antrenörlerimizle hep geliştireceğimiz birçok konuda çalışıyoruz ve bir şeyler üretebildiğimi için çok mutluyum."



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