Haber Tarihi: 30 Ocak 2025 08:29 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 08:29

Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz

Dynamo Kiev - Rigas Skola TRT 1 Tabii izle şifresiz | Dynamo Kiev - Rigas Skola maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahasında Rigas Skola ile karşılaşacak olan Dynamo Kiev, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Dynamo Kiev - Rigas Skola maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı canlı yayın izleme detayları…

Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Abone Ol
Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı şifresiz canlı izle



Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Dynamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında evinde güçlü rakibi Rigas Skola ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dynamo Kiev - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta?

Dynamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 30 Ocak Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Olympiakos - Karabağ Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Olympiakos - Karabağ Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Olympiakos - Karabağ Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Olympiakos - Karabağ Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan!
Real Sociedad - PAOK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Real Sociedad - PAOK Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Real Sociedad - PAOK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Real Sociedad - PAOK Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Slavia Prag - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Slavia Prag - Malmö Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Slavia Prag - Malmö Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Slavia Prag - Malmö Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Dynamo Kiev - Rigas Skola Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Anderlecht - Hoffenheim Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Anderlecht - Hoffenheim Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz Gündem Anderlecht - Hoffenheim Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Anderlecht - Hoffenheim Maçı TRT Tabii Canlı İzle Şifresiz
Aral Şimşir: 'Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz' Fenerbahçe Aral Şimşir: "Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz"
Galatasaray, Eren Elmalı için yeniden devrede! Galatasaray Galatasaray, Eren Elmalı için yeniden devrede!
Hollanda'da Beşiktaş taraftarından flaş hamle Beşiktaş Hollanda'da Beşiktaş taraftarından flaş hamle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Tuta'ya son teklif ve cevap!
2
Fiorentina'nın hedefi Zaniolo!
3
Rennes'den Alexander Djiku için hamle
4
Okan Buruk'tan transfer açıklaması
5
Fenerbahçe'de Osayi defteri kapandı
6
Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Hakim Ziyech
7
Ognjen Mimovic'ten veda: "Fenerbahçe'ye gidiyor"

SON HABERLER