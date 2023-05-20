Dylan Ennis: 'Çok mutlu hissediyorum'

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK'yı mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Sarı kırmızılıların oyuncusu Dylan Ennis, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.
Takımın en skoreri Dylan Ennis, "Play-off'a kaldığımız için elbette tüm takım arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bireysel performanstan çok takım olarak konuşmak lazım. Böyle bir sonuç ortaya çıktığı için kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Takımın en skoreri Dylan Ennis, "Play-off'a kaldığımız için elbette tüm takım arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bireysel performanstan çok takım olarak konuşmak lazım. Böyle bir sonuç ortaya çıktığı için kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.