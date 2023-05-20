Dylan Ennis: 'Çok mutlu hissediyorum'

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK'yı mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Sarı kırmızılıların oyuncusu Dylan Ennis, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.



Takımın en skoreri Dylan Ennis, "Play-off'a kaldığımız için elbette tüm takım arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bireysel performanstan çok takım olarak konuşmak lazım. Böyle bir sonuç ortaya çıktığı için kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.



