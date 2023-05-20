Dylan Ennis: "Çok mutlu hissediyorum"

Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray Nef'in oyuncusu Dylan Ennis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dylan Ennis: 'Çok mutlu hissediyorum'
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20 Mayıs 2023 18:25
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK'yı mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Sarı kırmızılıların oyuncusu Dylan Ennis, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

Takımın en skoreri Dylan Ennis, "Play-off'a kaldığımız için elbette tüm takım arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Bireysel performanstan çok takım olarak konuşmak lazım. Böyle bir sonuç ortaya çıktığı için kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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