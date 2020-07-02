Dying Light 2 ile ilgili daha fazla bilgi geliyor

Techland tarafından geliştirilen Dying Light 2, süresiz olarak ertelenmişti. Geliştirici ekip oyunun zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Dying Light 2, ilk oyunun üzerine daha güzel özellikler ekleyerek geliyor. Uzun süredir geliştirilen oyundan yeni bir ses duyuldu. Dün oyunun resmi Twitter hesabından kısa bir fragman yayınlandı. Bu kısa fragmanda bir tarih verildi.



Dying Light 2 geliştirici güncellemesi 17 Mart'ta geliyor

Yayınlanan kısa fragmanda 17 Mart tarihi verildi. Tahminlere göre bu tarihte oyunun son durumunu oyuncular ile paylaşacaklar. Oyun uzun bir süredir geliştiriliyor. Süresiz ertelenmesinin ardından oyun ile ilgili en ufak bilgi paylaşımı da yapılmadı. Techland, uzun süren bu sessizliği önümüzdeki hafta bozacak.



Techland, 2021'in başında da küçük bir fragman yayınlamıştı. Yayınladıkları o fragmanda da oyunculara 2021'de hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Oyunun henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor ama bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek Techland'ın bir çıkış tarihi vermesi bekleniyor.



Kaynak: ShiftDelete



