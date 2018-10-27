Dybala'nın Messi ve Ronaldo seviyesinde olduğunu gösteren 10 gol

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala golcü özelliğini sık sık konuşturuyor. 24 yaşındaki Paulo Bruno Dybala'nın en iyi gollerinden bir klip hazırlandı. İzliyoruz.

Dybala, Polonya Milli Takımı'nı seçebilirdi.





DYBALA İÇİN SÖYLENMİŞ SÖZLER



Mario Balotelli: "Dünyanın en iyi 10 futbolcusundan biri olduğumu düşünüyorum. Ronaldo ve Messi farklı bir seviyede ancak Neymar, Griezmann ve Dybala'ya yakın seviyedeyim"

Diego Simeone: "Bir restoranda yemek yiyordum Dybala ile karşılaştım ve ona harika bir futbolcu olduğunu söyledim"

Michael Laudrup: "Dybala yetenekli bir oyuncu ama insanlar onun 'yeni Messi' olmasını beklemesin. Şu anda 'yeni Messi' yok dünyada. Ben hayatım boyunca 'yeni Messi' görebileceğimi düşünmüyorum."

Pavel Nedved: "Dybala, 'insanların' en iyi oyuncusu olacak, Messi bir uzaylı. Umarım onu kimse bizden ayıramaz. Yine de Neymar'ın transferini gördükten sonra hiçbir şeyden emin olamıyorum. Transfer piyasası çıldırmış durumda"

David Trezeguet: ''Paulo Dybala Ballon d'Or'u kazanabilir. Sürekli Messi ile kıyaslanıyor. Bence Messi ile kıyaslanması da onun gelişimine katkıda bulunabilir.''

Antonio Cassano: "Dybala, Messi gibi olmayacak. Messi dünyanın en iyi oyuncusu ve ona sadece Cristiano Ronaldo yaklaşabilir."





DYBALA'NIN SÖZLERİ

Paulo Dybala: "Messi her zaman idolüm olmuştur. Tüm yaptıklarından ve şimdiden yapacaklarından dolayı hayranlık duyuyorum."

Paulo Dybala: "Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Messi ile milli takımda, Ronaldo ile Juventus'ta beraber oynamak benim için büyük şans"

Paulo Dybala: "Kızlar benimle tanışmak istediğinde, beni beğendikleri için bunu istediklerine inanmıyorum. Herkes ünümden faydalanmak istiyor"

Paulo Dybala: ''İnsanlar benim Messi olmadığımı anlamalı. Ben Dybala'yım. Yeni Messi olmak istemiyorum, Dybala olmak istiyorum''

Dybala: "Kız arkadaşım stada beni izlemeye gelince daha daha çok motive oluyorum