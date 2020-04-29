Dybala son 6 haftada 4. kez koronavirüs pozitif!

Koronavirüs salgını dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İtalya'da da sert bir şekilde etkisini gösterdi. Uzun süre koronavirüsün yarattığı sorunlarla boğuşan İtalya'da salgının etkisi şu günlerde yavaş yavaş azalıyor.İtalya Serie A devi Juventus'un formasını giyen Paulo Dybala, 21 Mart günü kendisi ve sevgilisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Arjantinli oyuncunun takım arkadaşlarından Daniele Rugani ve Blaise Matuidi de bu süreçte koronavirüse yakalandılar.Dybala'nın iki takım arkadaşı ilerleyen dönemde hastalıktan kurtulmayı başardılar ancak Paulo Dybala'nın yaptırdığı testler pozitif çıkmaya devam ediyor.El Chiringuito'nun haberine göre;Paulo Dybala yaptırdığı son test ile birlikte, son 6 haftada 4. kez koronavirüs pozitif çıkmış oldu.Bu arada İtalya'da alınan son kararla birlikte, gelecek ay kulüplerin tekrar idmana başlayabileceği açıklandı.