"Dybala, önceliğini Inter'e verdi!"

İtalyan basını, Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala'nın yeni durağı olarak Inter'i gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Dybala, önceliğini Inter'e verdi!'
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04 Mayıs 2022 16:24
Juventus'tan sezon sonunda ayrılacak Paulo Dybala'nın yeni adresi Inter olabilir.

YENİ DURAĞI INTER!

La Gazzetta dello Sport'un manşetine taşıdığı habere göre; Arjantinli yıldızın, önceliğini Inter'e verdiği belirtildi. Oyuncu ile Inter arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, resmi imzanın da yakın olduğu ifade edildi.

4 YILLIK İMZA VE 6 MİLYON EURO

Dybala'nın, İtalya dışına çıkmak istememesi ve Inter'in de transfer için ısrarcı olmasının yanı sıra, kulübün projesinde Dybala'ya ana rol garantisi verdiği bu tercihin nedenleri olarak gösterildi.

Dybala'nın Inter'e 4 yıllık imza atacağı ve yıllık maaşının bonuslar dışında 6 milyon euro olacağı aktarıldı.

BU SEZON 14 GOL ATTI

Bu sezon Juventus'ta 35 maça çıkan 28 yaşındaki Dybala, 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

Arjantinli yıldızın adı, Inter dışında; Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Atletico Madrid ve Tottenham gibi ekiplerle anılıyor.

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