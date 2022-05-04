'Dybala, önceliğini Inter'e verdi!'

Juventus'tan sezon sonunda ayrılacak Paulo Dybala'nın yeni adresi Inter olabilir.



YENİ DURAĞI INTER!



La Gazzetta dello Sport'un manşetine taşıdığı habere göre; Arjantinli yıldızın, önceliğini Inter'e verdiği belirtildi. Oyuncu ile Inter arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, resmi imzanın da yakın olduğu ifade edildi.



4 YILLIK İMZA VE 6 MİLYON EURO



Dybala'nın, İtalya dışına çıkmak istememesi ve Inter'in de transfer için ısrarcı olmasının yanı sıra, kulübün projesinde Dybala'ya ana rol garantisi verdiği bu tercihin nedenleri olarak gösterildi.



Dybala'nın Inter'e 4 yıllık imza atacağı ve yıllık maaşının bonuslar dışında 6 milyon euro olacağı aktarıldı.



BU SEZON 14 GOL ATTI



Bu sezon Juventus'ta 35 maça çıkan 28 yaşındaki Dybala, 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.



Arjantinli yıldızın adı, Inter dışında; Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Atletico Madrid ve Tottenham gibi ekiplerle anılıyor.





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