Dybala karar aşamasında, Inter'den teklif var

Juventus'taki geleceği tartışılan Paulo Dybala'nın Inter'den çok cazip bir teklif aldığı İtalyan basınında geniş yer buldu.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter CEO'su Marotta, Dybala'nın menajeri Jorge Antun ile iletişime geçerek yıldız oyuncuya teklifini yaptı. Arjantinli isme 7.5 milyon euroya ek bonuslarla 5 yıllık sözleşme teklifi yapan Marotta'nın beklemeye geçtiği kaydedildi.



Bu gelişmenin ardından Dybala'nın Juventus cephesiyle görüşme gerçekleştireceği ve yapılacak yeni sözleşme teklifini dinleyerek takımdan ayrılıp ayrılmayacağının bu görüşmede belli olacağı yazıldı. Dybala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor...



2015 yılında Palermo'dan 28 milyon euroya Juventus'a transfer olan Paulo Dybala, siyah beyazlı takımda forma giydiği 281 maçta 112 gol atıp 48 asist kaydetti.





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