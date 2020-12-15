Dybala Juve'den cömert bir teklif aldı

Juventus Başkanı Andrea Agnelli takımın yıldız isimlerinde Paulo Dybala'ya cömert bir yeni sözleşme teklifi yaptıklarını söyledi.



Agnelli takımın merkezine oturmayı planladıkları Dybala için kulüp olarak düşündükleri bilgileri paylaştığı açıklamasındai, "Koronavirüs geçirdikten sonra zor dönemleri atlattı. Juve'ye olan sevgisini biliyor ve görüyoruz. Onu bugün ve yarın takımın kaptanı olarak görüyoruz. Kolunda şimdiden sıkı sıkıya takılmış kaptanlık pazubandı var" diye konuştu.



Başkan Agnelli Dybala'ya yapılan sözleşme teklifini de ilk kez açıklarken, "Onu Avrupa'nın en çok kazanan 20 oyuncusundan birisi yapacak olan sözleşmeyi kendisine teklif ettik. Teklifin farkında ve cevabını sakince bekliyoruz. Hırsı ile dünyanın en iyi 5 oyuncusu içinde olmak istiyor ve biz de ona yardımcı olmak istiyoruz." sözlerini kullandı.



Bu sezon performansındaki düşüklük nedeniyle teknik direktör Pirlo tarafından ilk 11'de geçtiğimiz yıllara oranla daha az şans verilen Paulo Dybala, bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti. 27 yaşındaki Arjantinli yıldız ligdeki ilk golünü geçtiğimiz hafta atmıştı.



