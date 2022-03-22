Dybala için ilk hamle Arsenal'den

Arsenal, Juventus'un takımdan ayrılacağını açıkladığı Paulo Dybala için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dybala için ilk hamle Arsenal'den
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22 Mart 2022 16:09
Juventus'ta sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala için ilk hamle Arsenal'den geldi.

ARSENAL TEMASA GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan haberde; İngiliz ekibinin, Arjantinli futbolcunun menajeriyle transfer için temasa geçtiği belirtildi.

INTER VE ATLETICO MADRID

Medyanın haberinde ayrıca, 28 yaşındaki futbolcu için Inter ve Atletico Madrid'in de istekli olduğu vurgulandı.

BU SEZON 13 GOL

Bu sezon Juventus'ta 23'ü ilk 11 olmak üzere toplam 29 maçta süre alan Dybala, 13 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

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