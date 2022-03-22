Juventus'ta sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala için ilk hamle Arsenal'den geldi.



ARSENAL TEMASA GEÇTİ



İtalyan basınında yer alan haberde; İngiliz ekibinin, Arjantinli futbolcunun menajeriyle transfer için temasa geçtiği belirtildi.



INTER VE ATLETICO MADRID



Medyanın haberinde ayrıca, 28 yaşındaki futbolcu için Inter ve Atletico Madrid'in de istekli olduğu vurgulandı.



BU SEZON 13 GOL



Bu sezon Juventus'ta 23'ü ilk 11 olmak üzere toplam 29 maçta süre alan Dybala, 13 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.





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