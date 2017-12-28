, transfer dönemine hızlı girmeyi planlıyor! İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City'nin arkasında 2. sırada bulunan Jose Mourinho'nun ekibi, Juventus'un Arjantinli yıldızıiçin çılgın bir teklife hazırlanıyor.İngiliz basınının iddiasına göre Manchester United, Dybala için Juventus'ave'ı teklif edecek.Juventus'un Dybala için en az 100 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, United'ın devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi teklifte bulunacağı kaydedildi.Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Henrikh Mkhitaryan ile Serie A'nın bir başka takımı Inter'in de ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyordu.