Dybala coştu, Roma kazandı!

Roma, sahasında Parma'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gündemindeki Dybala karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dybala coştu, Roma kazandı!
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22 Aralık 2024 16:19
İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçta kazanan 5-0'lık skorla Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.

Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Milan deplasmanında gidecek. Parma, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek.

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