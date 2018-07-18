Dwyane Wade'ye Çin'den 'çılgın' teklif!

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Çinli bir firma ile uzun süredir sponsorluk anlaşması yürüten Dwyane Wade'ye, Çin Ligi takımlarından Xinjiang Flying Tigers'tan büyük bir teklif geldiği öne sürüldü.AP'ten Tim Reynolds'ın haberine göre; Wade'nin Xinjiang'tan çok büyük bir teklif aldığı ve ciddi olarak bu teklifi düşündüğü kaydedildi. Geçen sezon Cavaliers'tan aldığı 2.3 milyon Dolar'lık tekliften daha büyük bir teklif olduğu belirtilirken, Wade'nin imza atması durumunda Çin basketbol tarihinin en büyük imzası olacağı ifade edildi.Dywane Wade'nin Çin merkezli ayakkabı firması tarafından çıkan "Way of Wade 7" ayakkabısının da bu transferle birlikte satış patlaması yaşayacağı notu düşüldü.Tarihi 2003 draftının 5 numaralı seçimi olan Dwyane Wade, 2006, 2012 ve 2013'te şampiyonluk kazanan Miami Heat takımının liderlerinden olmuştu.