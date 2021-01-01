Dwyane Wade, Utah Jazz'in ortaklarından biri oldu!

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in, Utah Jazz'de hisse satın alarak ortaklığa dahil olduğu bildirildi.



2019'da emekli olan Wade, bir takımda ortaklık payı olan birkaç eski NBA süperstarına en son katılan isim oldu. Bu isimler arasında Grant Hill (Atlanta Hawks), Shaquille O'Neal (Sacramento Kings) ve Charlotte Hornets'ın çoğunluk sahibi olan Michael Jordan da bulunuyor.



Ekibin çoğunluk sahibi ve takım yöneticisi olan Ryan Smith'e katılan Wade, Jazz'ın yönetimiyle alakalı olarak aktif bir rol üstlenmeyi planladığını belirtti.



Heat efsanesi, Smith ile iki yıl önce emekli olduktan sonra California'daki bir golf sahasında tanışmış ve bu noktadan sonra arkadaşlığını ilerletmişti. Wade tarafından bir akıl hocası olarak görülen Smith, Jazz'i geçtiğimiz Ekim ayında 1.66 milyar dolara satın aldıktan sonra, eski süperstarı yönetim grubuna katma fikrini kendisine gündeme getirmişti.



"NBA'DE OYNAMA HAYALİMİN DE ÖTESİNDE..."



Wade, ESPN'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:



"Bu, NBA'de basketbol oynama hayalimin de ötesine geçen bir şey. Shaq'ın Sacramento'da, Grant Hill'in Atlanta'da, Jordan'ın ise Charlotte'ta bunu gerçekleştirdiğine şahit oldum. Eğer bu ortaklık Ryan ile olan ilişkim gibi bir şey olacaksa, dahil olmak isteyeceğim birçok alan olacak.



Ne yazık ki, benim geldiğim yerdeki insanlar bu tarz fırsatlara kavuşamıyor ve ben de bunu asla hafife almıyorum. Gerçek bir değişiklik yapmak için olmanız gereken yer burası, yani zirve noktasıdır. Ryan da bunu biliyor. Ona bunun için minnettarım ve bu ortaklığa basketbol bilgim ve becerilerimin dışında çok şey kattığımın da farkındayım."



"HEAT'E OLAN SEVGİM SONA ERMEDİ!"



Wade, Heat'te hisse almak konusunda görüşme yapıp yapmadığına dair bir yorumda bulunmasa da, 14 sene oynadığı takıma duyduğu sevgi ve saygı konusunda hiçbir şeyin değişmediğini açıkladı:



"Heat organizasyonuna ve taraftarlarına duyduğum sevgi ve saygı, hiçbir yere kaybolmuş değil. Lakin bu bir yatırımcı, bir işadamı ve bir girişimci olarak hayatımın bir sonraki aşaması. Gelişmem için bir fırsat..."



