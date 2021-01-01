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Dwyane Wade'in oğlu Zaire, G League'te!

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in oğlu Zaire Wade'in, Utah Jazz'in G League bağlantılı takımı Salt Lake City Stars ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'in oğlu Zaire Wade'in, Utah Jazz'in G League bağlantılı takımı Salt Lake City Stars ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Dwyane, geçtiğimiz Nisan ayında Jazz ekibinin ortaklarından biri olmuştu.

19 yaşındaki Zaire, Nisan 2020'de New Hampshire'daki Brewster Academy'ye transfer olmadan önce daha önce Kalifornyia'daki Sierra Canyon School'da oynamıştı.

Sağ ayak bileğinden bir bağ yırtılması geçiren ve bu yüzden sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış olan Zaire, bu gerilemeye rağmen oyununun geliştiğine inandığını belirtmişti.

Bu yılın başlarında Zaire, DePaul, Rhode Island ve Toledo'dan aldığı diğer tekliflerle birlikte South Carolina Üniversitesi'nden de teklif almıştı.

Zaire, G League ile anlaşarak, üniversitede oynama opsiyonunu es geçmiş oldu.


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