Dwyane Wade: "Doncic, LeBron gibi"

Dwyane Wade, Dallas Mavericks'e karşı oynadıkları maçın ardından Luka Doncic ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Miami Heat'in efsanevi oyuncusu Wade, "Luka Doncic, köşedeki şutörlere, etrafı savunmacılarla kapanmışken pi gibi paslar atabiliyor. Bu yönüyle Doncic, bana LeBron James'i hatırlattı. Bu ligde böyle paslar atabilecek çok az oyuncu var. Doncic, pas konusunda harika iş çıkarıyor."
yorumunu yaptı.
Dwyane Wade, Dallas Mavericks'e karşı oynadıkları maçta 22 sayıyla yıldızlaştı.
Doncic ise Heat'e karşı 18 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı ancak galibiyeti getiremedi.