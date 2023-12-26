Dwight Yorke: 'Galatasaray'ı rahat geçmesi gerekiyordu'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Dwight Yorke, Premier Lig ve İngiliz temsilcisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yorke, Aston Villa'nın Premier Lig'deki performansını,olarak değerlendirdi ve,ifadelerini kullandı.Aston Villa'nın sergilediği performansın Manchester United tarafından da gösterilmesi gerektiğini söyleyen Yorke,sözlerini sarf etti.Manchester United; Bayern Münih, Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.Manchester United, temsilcimiz Galatasaray ile Devler Ligi'nde oynadığı maçlarda bir beraberlik ve yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, sahası Old Trafford'da Galatasaray'a 3-2 kaybetti, İstanbul'da ise 3-3 berabere kaldı.Avrupa'nın yanı sıra Premier Lig'de de iyi bir sezon geçirmeyen Manchester United, 18 maç sonunda topladığı 28 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.