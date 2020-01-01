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Dwight Howard'ın yeni takımı, Philadelphia 76ers!

Serbest oyuncu Dwight Howard, menajeri Charles Briscoe'nun The Athletic'den Shams Charania'ya söylediğine göre, Philadelphia 76ers ile bir yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Dwight Howard, menajeri Charles Briscoe'nun The Athletic'den Shams Charania'ya söylediğine göre, Philadelphia 76ers ile bir yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

ESPN'den Bobby Marks'a göre anlaşma, 2.6 milyon dolarlık veteran minimum istisnası değerinde olacak.

Howard'ın kararı, Los Angeles Lakers'ta kalmaya devam edeceğini belirttiği görülen bir tweeti silmesinden bir saat sonra geldi.

Charania daha sonra Howard'ın "tüm seçeneklerini değerlendirmeye" devam ettiğini bildirmişti.

Yahoo'dan Chris Haynes'e göre, Howard tweetini paylaştığında Lakers'ın kendisine tek yıllığı 3 milyon dolarlık bir teklif olduğuna inanıyordu. Ancak, ekibin resmi bir teklifte bulunulmaması konusunda kararlı olduğu ve rakamın bir "anlaşma konseptini" temsil ettiği bildirildi.

Philadelphia, Howard'ın yedinci NBA adresi olacak. Veteran pivot, geçtiğimiz sezon Lakers'la bench rolünde 7.5 sayı, 7.7 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları ile ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.


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