Dwight Howard'ın, genç Dwight'a vereceği tavsiye!

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Dwight Howard, on bir yıl sonra NBA Finalleri'ne geri dönmenin heyecanı, LeBron James ve Anthony Davis ile birlikte oynaması ve 2004 NBA Draft gecesindeki genç haline ne tavsiyelerde bulunacağı hakkında konuştu.



Dwight, 2009'da Orlando Magic ile bunu başardıktan beri, on bir yıl sonra NBA Finallerine geri döndü ve Howard, Lakers gibi köklü bir takım için Final serisinde oynamanın nasıl bir his olduğunu şu şekilde anlattı:



"Finallere geri dönmek bir nimetti. Buraya gelmek için uzun bir yol katediyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi, finallerde herkesin oynama şansı olmuyor. 16 yıldır ligdeyim ve bu finallerde ikinci kez yer alıyorum. Yani ne kadar yetenekli olursanız olun, başarılması en zor şeylerden biri olduğunu gösteriyor. Her zaman alçakgönüllü kalarak, ne kadar sürerse sürsün, hedefe kararlı bir şekilde odaklanmış olmanız gerek."



"LeBRON ADINA ÇOK MUTLUYUM"



Deneyimli pivot, Los Angeles'ta LeBron ve Davis ile birlikte oynamanın nasıl bir şey olduğundan şöyle bahsetti:



"15 yaşımdan beri LeBron'a karşı oynuyordum. Beraber takımda olmak çok eğlenceliydi. Hala çok yüksek bir seviyede oynamasını izlediğim için, onun adına çok mutluyum."



"AD'yi lige geldiğinden beri izliyordum. Çok gelişti. Gelecekte de gelişmesini göreceğim için çok heyecanlıyım."



"GENÇ HALİME VERECEĞİM TAVSİYE..."



Howard'dan Draft gecesinde kendisini 2004'e geri götürmesi ve kendisine bir tavsiye vermesi istendiğinde, 34 yaşındaki oyuncunun tavsiyesi şöyle oldu:



"Draft gecesine geri dönecek olsaydım, genç halime her zaman yoluna odaklanmış bir şekilde devam etmesini, kimsenin aklına, kalbine ve ruhuna olumsuz enerji sızdırmasına izin vermemesini, hedeflerine bağlı kalarak onlara ulaşmasını söylerdim."