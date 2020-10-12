Dwight Howard çok mutlu!: "Hayallerinizden sakın vazgeçmeyin!"

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasını, Instagram'da ilham verici bir mesajla kutladı!
Howard'ın, şampiyonluk kupasını elinde tutarken duygusal olduğu ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü:
"Herkese sesleniyorum, asla hayallerinizden vazgeçmeyin! Başarabilirsiniz, yemin ederim! Sadece savaşmaya devam edin. Yemin ederim, kendinizden asla vazgeçmeyin. Şuna (kupayı gösteriyor) bakın abi! "
Maçtan sonra basın toplantısında ise Howard, şampiyonluğa dair hislerini ise şöyle paylaştı:
"Uyuyacağımı pek sanmıyorum. Harika olacak. Sadece 'şampiyon' kelimesini duymak bile, size bunu kalbinizde hissettiriyor. Kendinize böyle sesleniyorsunuz. Ama aslında fizikselde tezahür ettiğini görmek de inanılmaz.
"Bu 'şampiyon' kelimesini duymak, çok şey ifade ediyor. Bu sadece kupaya sahip olmakla ilgili değil, aynı zamanda bir zihniyettir de. Birkaç yıl önce 'Ben bir şampiyonum' dediğimde, insanlar bana gülmüştü. Bahsettiğim şey bir basketbol maçı şampiyonluğu değil, hayatta şampiyon olmaktı.
Hepimizin birçok kez başarısız olduğunu ve benim de başarısız olduğumu biliyoruz, ancak bir şampiyon yerde uzanmak yerine, yeniden kalkar. Bu anı Lakers, Laker Nation ve takım arkadaşlarımla kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Hepimiz için inanılmaz bir yolculuk oldu."