Dwight Howard çok mutlu!: "Hayallerinizden sakın vazgeçmeyin!"



- An emotional Dwight Howard after winning an NBA Championship 🙏🏽pic.twitter.com/J8nB4YwCI9



— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2020

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasını, Instagram'da ilham verici bir mesajla kutladı!Howard'ın, şampiyonluk kupasını elinde tutarken duygusal olduğu ve gözyaşlarına boğulduğu görüldü:Maçtan sonra basın toplantısında ise Howard, şampiyonluğa dair hislerini ise şöyle paylaştı: