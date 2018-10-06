Dwane Casey: "DeMar DeRozan, San Antonio'yu çok sevdi"

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Toronto Raptors'ın eski koçu Dwane Casey, San Antonio Spurs'e takaslanan DeMar DeRozan hakkında açıklamalarda bulundu.San Antonio Express-News'ten Tom Osborn'a konuşan Casey, "Şu anda evinde. Takım arkadaşlarını çok sevdi. Takımını çok sevdi. Herkesin San Antonio Spurs'ü yarış dışında görmesi hoşuna gitti. Bence, San Antonio Spurs çok iyi takım ve Batı Konferansı'nda çok iyi işler yapacaklar." ifadelerini kullandı.Toronto Raptors'tan San Antonio Spurs'e takaslamanın moralini bozduğunu söyleyen Casey, "DeMar bir değişim yaşadı. Toronto'da çok mutluydu. Takaslanmak moralini bozdu ama San Antonio'ya geçiş sürecini çok çok iyi geçirdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.