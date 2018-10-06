Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dwane Casey: "DeMar DeRozan, San Antonio'yu çok sevdi"

DeMar DeRozan'ın eski koçu Dwane Casey, DeMar DeRozan'ın San Antonio'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Toronto Raptors'ın eski koçu Dwane Casey, San Antonio Spurs'e takaslanan DeMar DeRozan hakkında açıklamalarda bulundu.

San Antonio Express-News'ten Tom Osborn'a konuşan Casey, "Şu anda evinde. Takım arkadaşlarını çok sevdi. Takımını çok sevdi. Herkesin San Antonio Spurs'ü yarış dışında görmesi hoşuna gitti. Bence, San Antonio Spurs çok iyi takım ve Batı Konferansı'nda çok iyi işler yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Toronto Raptors'tan San Antonio Spurs'e takaslamanın moralini bozduğunu söyleyen Casey, "DeMar bir değişim yaşadı. Toronto'da çok mutluydu. Takaslanmak moralini bozdu ama San Antonio'ya geçiş sürecini çok çok iyi geçirdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Giannis Antetokounmpo, Chicago Bulls karşısında 22 dakika parkede kaldı, 2'de 1 üçlükle 19 sayı üretti, 13 ribaunt aldı ve 5 asist yaptı.
Patrick McCaw'un Golden State Warriors'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
2018 draftının 1 numaralı seçimi DeAndre Ayton, New Zealand Breakers'a karşı oynanan hazırlık maçında 34 dakika parkede kaldı, 21 sayı, 15 ribaunt, 3 asist ve 3 blok ile oynadı.
Minnesota Timberwolves'ta tekrar efektif performanslar sunan Derrick Rose, yaşadığı ağır sakatlıklara karşın kariyerini neden devam ettirdiğini açıkladı.
Ersan İlyasova, tekrar Milwaukee Bucks formasıyla parkelere geri döndü, 11 dakika parkede kalıp 9 sayı ve 4 ribaunt ile oynadı.
Miami Heat'in, takasını isteyen Jimmy Butler'ı Minnesota'dan alabilmek için aralıksız olarak bastırmaya devam ettiği belirtildi.
Seattle Supersonics formasıyla 1 sezon geçiren Kevin Durant, şehrin bir takımı hak ettiğini söyledi.
Bütün açılardan LeBron James'in yeni evindeki ilk smacı!
Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli oyuncusu Channing Frye, takımın genç yıldız adayı Collin Sexton hakkında konuştu.
Dallas Mavericks'in efsanevi yıldızı Dirk Nowitzki, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle sezon açılışını kaçıracak.
Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo, uzun yıllar rakip olduğu yeni takım arkadaşı LeBron James hakkında konuştu.
Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo, uzun yıllar rakip olduğu yeni takım arkadaşı LeBron James hakkında konuştu.
Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens, Cleveland Cavaliers mağlubiyeti sonrası itiraflarda ve eleştirilerde bulundu.
Kevin Durant, gelecek yaz bitecek kontratıyla ilgili ESPN'e açıklamalar yaptı.
Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, Denver Nuggets maçındaki performanslarını değerlendirdi.
Kyrie Irving, Boston Celtics'ten ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı ve çok huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.
Houston Rockets Başantrenörü Mike D'Antoni, bu sezon mutlak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Jimmy Butler'ın takas iddialarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Butler'ın hala takaslanamamış olmaktan ötürü mutsuz olduğu, Minnesota'nın ise en sonra Milwaukee Bucks ile masaya oturduğu iddia edildi.
EuroLeague ve NBA tecrübeleri bulunan Malcolm Delaney, Luka Doncic'i savundu.
Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı Wilson Chandler, 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal