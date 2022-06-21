TRABZONSPOR MUTLU SONA YAKIN

TREZEGUET'NİN MALİYETİ NE KADAR?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda düğmeye bastı. Trabzonspor'un Trezeguet transferinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.Daily Mail'da yer alan habere göre; geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet için kulüpler arası anlaşma çok yakın.Buna göre; Aston Villa ile Trabzonspor arasında 3.5 milyon Euro karşılığında bir anlaşma olacağı iddia edildi. Haberde, futbolcunun Şamiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı belirtildi.Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani; bilinen adıyla Trezeguet, geçen sezon Başakşehir'de 13 maçta 1044 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, daha önce Kasımpaşa, Mouscron, Anderlecht ve Al Ahly takımlarında da oynamıştı.