Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda düğmeye bastı. Trabzonspor'un Trezeguet transferinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
TRABZONSPOR MUTLU SONA YAKIN
Daily Mail'da yer alan habere göre; geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet için kulüpler arası anlaşma çok yakın.
TREZEGUET'NİN MALİYETİ NE KADAR?
Buna göre; Aston Villa ile Trabzonspor arasında 3.5 milyon Euro karşılığında bir anlaşma olacağı iddia edildi. Haberde, futbolcunun Şamiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani; bilinen adıyla Trezeguet, geçen sezon Başakşehir'de 13 maçta 1044 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, daha önce Kasımpaşa, Mouscron, Anderlecht ve Al Ahly takımlarında da oynamıştı.
TRABZONSPOR MUTLU SONA YAKIN
Daily Mail'da yer alan habere göre; geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet için kulüpler arası anlaşma çok yakın.
TREZEGUET'NİN MALİYETİ NE KADAR?
Buna göre; Aston Villa ile Trabzonspor arasında 3.5 milyon Euro karşılığında bir anlaşma olacağı iddia edildi. Haberde, futbolcunun Şamiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani; bilinen adıyla Trezeguet, geçen sezon Başakşehir'de 13 maçta 1044 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, daha önce Kasımpaşa, Mouscron, Anderlecht ve Al Ahly takımlarında da oynamıştı.
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