'nda tansiyon yükselirken eski başkan Duygun Yarsuvat'ın Galatasaray taraftar grubu ultrAslan hakkında söylediklerine başkan

cevap verdi.

Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu'nda yaptığı konuşma şu şekilde;

Duygun abinin hassas konuşmasını dinledim. Şimdi burada öyle bir mecraya gidiyor ki olay. Twitter'da bir takım yazışmalara destek oluyoruz gibi sanki. Sosyal medya belli. ultrAslan belli. Tüzel bir kişiliği var, isim hakkı var. Yok mu? Bilmiyorum.

GS Store'da UltrAslan ürünleri Özhan Canaydın zamanında da aynı şekilde satılmış. ultrAslan bizim ve dünyanın en büyük taraftar grubudur. ultrAslan çapında dünyada hiçbir taraftar grubu yoktur. Benim ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool'u, Arsenal'i, Real Madrid'i, Barcelona'yı da izliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kendini böyle parçalayan bir taraftar grubu yoktur. Bizim en büyük sermayemiz entellektüel seviyemizdir. Bunu ayaklar altına almayın!

ultrAslan, Twitter'da kulübümüz için ağır ifadeler kullanırken neredeydiniz siz? ultrAslan kendine göre bir çizgide. Ben ultrAslan'da köfte ekmek yemedim. Twitter'da ben de gördüm. Uslüp sert evet. Küfür edenler nickname hesaplar. Kim olduğu belli olmayan hesaplar. Duygun abi bize bakarak bunu söylüyor. Ben üzüldüm buna. Ben Metin Oktay'ın mezarında da ultrAslan'ı görüyorum. Oraya gidip Metin Oktay'a sahip çıkıyorlar. Bunu bana Metin Oktay'ın yeğenleri söyledi.

ultrAslan benim için önemli bir taraftar gurubu yok. Kulübümüzde organik bir bağı yok. Bu kadar!

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz yönetimiyle ilgili olarak Ekim ayı olağan toplantısında gündem yaratan açıklamalar yaptı.Duygun Yarsuvat konuşmasında "Son günlerde camiada Galatasaray'a hiç yakışmayacak davranışlar görüyoruz. Bu kurulda ön sırada oturanlar kaba bir tabirle anılmaktadır. ultrAslan ile GS Store bir işbirliği yaptı. Kim ultrAslan? Taraftar grubumuz mu, dernek mi, şirket mi? Ürünlerini satarak onları meşru hale mi getiriyorsunuz?" dedi.Açıklamalarına devam eden Duygun Yarsuvat "ultrAslan denilen kuruluş hemen bir bildiri yayınladı. Çok ilginçtir, gücü kendilerinde gördükleri için kulübün yönetimine de hakim olmak istemişlerdir. Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray üzerinde hak iddia etmektedir. Bu vahim bir olaydır. Ben, 'Bu cesareti nereden aldılar?' diye kendi kendime sordum. Sonra baktım ki yönetim kurulumuzla Rahmetli Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünde beraber oldukları bir resim gördüm." ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Duygun Yarsuvat, "Sayın Yönetim Kurulumuz, meşru olmayan kişilerle dans ederseniz bir gün sizin ayağınıza basarlar. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Bu grubun ne olduğu bilinmeyen ürünlerinin GS Store'da satılmasını önleyin. Galatasaray'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın. Bu bildiriyi yayınlamış olan kişilerin Galatasaray'da yeri yoktur. Sayın Başkan, biz köfte değiliz." şeklinde konuştu.