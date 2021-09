Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve eski yöneticiler, Yarsuvat'ın ailesi ile Galatasaray ve hukuk camiasından çok sayıda kişi katıldı."Bugün hepimiz için çok üzücü bir gün. Hepimiz için çok büyük bir değeri olan, sıkıştığımızda ona gittiğimiz, fikirlerini aldığımız, bu fikirlerin sonunda ne zaman olursa olsun elini taşın altına koymaktan imtina etmemiş Duygun Başkanımızı, Duygun ağabeyimizi, hocamızı ebediyet yolculuğuna çıkarıyoruz. Duygun Ağabey, yeri çok zor doldurulacak, Galatasaray'ın her kurumunda büyük hizmetler vermiş, başımız sıkıştığında çözüm için gittiğimiz çok önemli bir kişilikti. Onun boşluğunu doldurmak mümkün olmayacak. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah Duygun ağabeyin bize bıraktığı Galatasaray'ın izinden yürümeye camia olarak hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.Merhum başkan Yarsuvat'ın kızı Elif Yarsuvat, "Biz üç kardeş olarak biliniyoruz. Aslında bizim dördüncü bir kardeşimiz daha var. Dördüncü kardeşimiz de Galatasaray'dır. 11 yaşında hazırlık sınıfında başladığı ve sabah kadar ağladığını söylediği günden, şu toplandığımız güne kadar hep babamın yanında olan 73 senelik ailesi, bizim dördüncü kardeşimiz Galatasaray'dır. Babam da Galatasaray'ı bambaşka bir sadakatle ve sevgiyle severdi. Hatta kimi zaman biz, dördüncü kardeşimizi bizden daha çok sevdiğini bile düşündük. Ne güzel ki böyle bir günde biz üçümüz yalnız değiliz. Siz de bizimle birlikte babamı anıyorsunuz. Çünkü giden sadece beden, önemli olan her şey yaşamaya devam ediyor. Teşekkür ederim." konuşmasını yaptı.Merhum başkan Yarsuvat'ın oğlu Ömür Yarsuvat, "Benim hayattaki en eski arkadaşım. Daha uzun süre kimseyi tanımadım. Yaklaşık 60 sene önce onu tanıdım. Şu anda en eski dostumu uğurluyorum. Babam lisedeyken yıllarca beni arabayla okula taşıdı. Yarım saat fazla uyuyayım diye. Her Sabha arabaya binerdik, beni buraya getirir, geri döner, sonra giyinip üniversiteye giderdi. Bu sabah babamı okula ben getirdim. Zil çaldı. Haydi Duygun Yarsuvat, okul başlıyor. Akşama bir yerlerde görüşürüz." şeklinde konuştu.Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, "Harika bir Galatasaraylıydı. Galatasaray'ın tüm kurumlarında hizmet etti. Galatasaray'da görev gerektiğinde yaşa ve duruma bakılmadan görev alınması gerektiğinin en büyük örneklerinden oldu. Ben dernek başkanlığı yolculuğuna başlarken tüm eski başkanlarımızı ziyaret etmiştim. Bu ziyaretlerin içerisinde Duygun ağabeyimiz de vardı. Çok kıymetliydi. Biz kendisini örnek almaya devam edeceğiz. Onun ve değerli büyüklerimiz gibi Galatasaray'a hizmet etmeye, Galatasaray camiamızı birlikte, bütün şekilde tutmaya sizin huzurlarınızda söz veriyorum. Camiamızın, değerli ailesinin, büyük ailemizin başı tekrar sağ olsun. " dedi.Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu ise, "Duygun ağabey, Duygun hocam Galatasaray'ın her aşamasında her kurumuna dokunmuş bir insan. Kulübünden cemiyetine, lisesinden üniversitesine her yerde emeği olan, ilkokulda girdiği bu camiaya girip bir an olsun ayrılmadan hizmet etmiş bir insan. Şu anda buradaysam en büyük etki ağabeyimindir. Çok özleyeceğiz. Hepimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.