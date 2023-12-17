İtalya Serie A 16. hafta maçında Torino ile Empoli karşı karşıya geldi. Grande Torino Stadyumu'nda oynanan maçı Torino 1-0'lık skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Torino, puanını 23 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Empoli 12 puanla küme düşme hattında yer aldı.
Ligin bir sonraki maçında Torino, sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Empoli, kendi evinde zorlu rakibi Lazio karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Torino, puanını 23 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Empoli 12 puanla küme düşme hattında yer aldı.
Ligin bir sonraki maçında Torino, sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Empoli, kendi evinde zorlu rakibi Lazio karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
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