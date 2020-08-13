Düsseldorf 7 milyon euro istiyor

Kaan Ayhan'ın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncunun takımı Fortuna Düsseldorf, Sassuolo'nun ödediği serbest kalma bedelini kabul etmiyor.



Kaan Ayhan'ın sözleşmesindeki maddeye göre, milli oyuncu 31 Temmuz'dan sonra 2 milyon avro ödenmesi karşılığında serbest kalıyor. Bu maddenin devreye girmesini sağlayan ise, kulübün küme düşmesi oldu.



Alman kulübü ise, ödenen bedelin maddenin son geçerlilik süresinden sonra olduğunu iddia ediyor. Düsseldorf, Temmuz ayından sonra bu maddenin geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.



DÜSSELDORF FİYATI YÜKSELTTİ



Fortuna Düsseldorf, son olarak oyuncu için 7 milyon avro talep etti. Sassuolo ise buna sıcak bakmıyor.



İtalyan ekibi Sassuolo, serbest kalma bedelini çoktan ödedi ve Kaan Ayhan'la imzayı yakında atabileceklerine inanıyor.



