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Dusko Tosic'in soruşturmasında karar çıktı

Kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dusco Tosic hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: AA
Dusko Tosic'in soruşturmasında karar çıktı
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01 Mart 2018 17:24
Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic hakkında, kırmızı kart görmesine rağmen başka birinin akreditasyon kartıyla saha kenarından maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Tosic hakkında, 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından soruşturma başlatılmasının ardından 25 Ekim 2017'de ifade veren Tosic'in, samimi beyanlarda bulunduğu, "Lobiye gidecektim, yukarı çıkacakken tünele girmişim. Birinin kartını almıştım." dediği bildirildi. Tosic'in kimin kartını aldığını ise açıklamadığı belirtildi.

Savcılık, suç unsurları oluşmadığından Tosic hakkında takipsizlik kararı verdi

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