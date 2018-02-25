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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe paylaşımı

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter'dan Fenerbahçe için hakaret dolu bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe paylaşımı
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25 Şubat 2018 19:45
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Jelena Karleusa, Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği golün ardından attığı tweette ağır ifadeler kullandı.

Tweette kullandığı küfürler ile dikkat çeken Karleusa'nın bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.



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