Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü

Ülkemizde Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları giyen Dusko Tosic, 36 yaşında Kasımpaşa formasıyla lige geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
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28 Ocak 2021 18:09
Kasımpaşa, en son Çin ekibi Guangzhou R&F forması giyen 36 yaşındaki Sırp stoper Dusko Tosic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Dusko Tosic, 2012'de geldiği Gençlerbirliği'nde 3 yıl oynadıktan sonra 2015'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı ekipte de 3 sezon geçirmişti.

Tecrübeli oyuncu, 2018 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.



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