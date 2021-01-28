Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü

Kasımpaşa, en son Çin ekibi Guangzhou R&F forması giyen 36 yaşındaki Sırp stoper Dusko Tosic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Dusko Tosic, 2012'de geldiği Gençlerbirliği'nde 3 yıl oynadıktan sonra 2015'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı ekipte de 3 sezon geçirmişti.
Tecrübeli oyuncu, 2018 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.
Dusko Tosic, 2012'de geldiği Gençlerbirliği'nde 3 yıl oynadıktan sonra 2015'te Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı ekipte de 3 sezon geçirmişti.
Tecrübeli oyuncu, 2018 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.