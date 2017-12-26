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Dusko Tosic için bonservis bedeli açıklandı

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı için Premier Lig ekiplerinden; Tottenham ve Stoke City yarışa girdi. Yönetim, tecrübeli futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Euro (22.6 milyon TL) olarak belirledi.

Kaynak: Fanatik
Dusko Tosic için bonservis bedeli açıklandı
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26 Aralık 2017 11:55
Siyah-Beyazlılar'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Dusko Tosic'e, İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor...

Teknik direktör Şenol Güneş'in takıma gelmesinin ardından normal bölgesi sol bek olmasına rağmen sol stoperde verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirerek ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren Sırp savunmacıya, Tottenham ve Stoke City'nin takibinin sürdüğü bildirildi.

Kara Kartal'da çıktığı 22 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta takımda tutmayı planlayan Başkan Fikret Orman'ın, oyuncusu için belirlediği 5 milyon Euro'luk (22.6 milyon TL) teklifin gelmesi halinde bu transfere onay verebileceği konuşuluyor.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR..."

Dusko Tosic, gelecek planlamasıyla ilgili olarak yaptığı özel açıklamada kariyerinin sonuna kadar Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıklamıştı.

Tecrübeli isim, "Beşiktaş'la 2020 yılına kadar kontratım var. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş forması giymek istiyorum. Şenol hocamızın bütün beklentilerini karşılamak ve taraftarımızı gururlandırmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Takıma yeni katılacak isimlerden bir korkum yok. Çünkü güçlü ve deneyimli bir futbolcuyum. Burada kendimi kanıtladığımı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Metin Tekin: "Tosic'in kesik yemesi için Vida transferine gerek yok, bana göre herkes Tosic'i kesebilir ama bir yandan da kimse kesemeyebilir. "Tosic çok iyi stoper mi?" "Hayır" Ama nasıl oluyorsa, mükemmel oynuyor. İşte Tosic böyle bir oyuncu"


Dusko Tosic: "Ne Messi'yi ne de Ronaldo'yu takımımdaki kimseye değişmem"



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