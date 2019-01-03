Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou kulübüne transfer olan Tosic'in, Çin'de mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a geri dönmek istediği öne sürüldü.Sıpr basınında' yer alan haberde; Sırp oyuncunun savunma kalitesini artırır umuduyla transfer edildiği ancak beklenenden daha düşük bir performans sergilediği hatırlatıldı.Tatmin edici olmayan bu sonuçların ardından Çin ekibinin de Tosic'le yolları ayırma niyetinde olduğu belirtildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, oyuncunun geri dönüşünden memnun kalacağı belirtilen açıklamada, Dusko Tosic'in aldığı 5.8 milyon euroluk ücreti Beşiktaş'ın ödemesinin zorluğu da vurgulandı.