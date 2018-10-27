Yavuz: "Tempolu antrenman yapamıyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-83 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, tüm takımdan katkı alarak agresif bir oyunla maçı kazandıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, üst üste 3 maçtır kaybettiklerini hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Jason Rich'in de performansını değerlendiren Ivanovic, "Kendisini neden kadromuza kattığımızı gösteren bir oyun oynadı. Zor atışlarda çok önemli sayılar kaydetti." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, maçtan önce çalıştıklarını yapamadıkları için kaybettiklerini dile getirdi.Koşu tempolarında sorun olduğunun altını çizen Yavuz,yorumunu yaptı.Beşiktaş'ın uzun oyuncularına maçtan önce önlem aldıklarını belirten Hakan Yavuz,değerlendirmesinde bulundu.