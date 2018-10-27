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Dusko Ivanovic: "Türk oyuncular sorumluluk aldı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Dusko Ivanovic: 'Türk oyuncular sorumluluk aldı'
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27 Ekim 2018 16:31
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-83 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, tüm takımdan katkı alarak agresif bir oyunla maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, üst üste 3 maçtır kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugün çok agresif bir oyun oynadık. Basit hatalar yaptık. Geçiş hücumlarında basit tercih hataları yaptık. Oyundan memnun değilim. Ancak takımın mentalitesini beğendim. Herkes katkı verdi. Maç sıkıştığında Türk oyuncular sorumluluk aldı. Daha iyi oynadık, daha iyi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Jason Rich'in de performansını değerlendiren Ivanovic, "Kendisini neden kadromuza kattığımızı gösteren bir oyun oynadı. Zor atışlarda çok önemli sayılar kaydetti." diye konuştu.

Yavuz: "Tempolu antrenman yapamıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, maçtan önce çalıştıklarını yapamadıkları için kaybettiklerini dile getirdi.

Koşu tempolarında sorun olduğunun altını çizen Yavuz, "Kısa oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntı yaşadık. Beşiktaş'ın yeni transferi Rich de onlara çok katkı verdi. Tempolu antrenman yapamıyoruz. Üç günde bir maç yaptığımız için antrenmanlar sarkıyor. Bu, lige yansıyor." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın uzun oyuncularına maçtan önce önlem aldıklarını belirten Hakan Yavuz, "Maça iyi hazırlanmıştık. Ancak çalıştığımız şeyleri yapamadık. Hızlı hücumlardan potamızda 21 sayı gördük ve sadece 4 sayı attık. Top kayıpları ve deplasmanda olmak da rakibe avantaj sağladı ve kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

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