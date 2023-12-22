Dusko Ivanovic: "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu''

Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic, Anadolu Efes karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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Dusko Ivanovic: 'Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu''
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22 Aralık 2023 23:18
Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic, 87-80 galip bitirilen Anadolu Efes karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Dusko Ivanovic, önemli bir maça çıktıklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Anadolu Efes'in iyi ve odaklı bir defansı vardı. Son 2 maça göre daha opsiyonlu, ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık." açıklamasını yaptı.

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