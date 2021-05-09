Düşene bir tekme de Atalanta'dan: 5-2!

İtalya Ligi Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında Parma, Atalanta'yı konuk etti.



Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atalanta'nın 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Malinovsky, 52. dakikada Pessina, 77. ve 86. dakikalarda Luis Muriel ile 90+3. dakikada Miranchuk attı. Parma'nın gollerini ise 78. dakikada Brunetta ile 88. dakikada Sohm kaydetti.



Bu sonucun ardından son 3 maçında 2. galibiyetini alan Atalanta, 72 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Parma ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.



Atalanta, gelecek hafta Benevento'yu konuk edecek. Parma ise Lazio deplasmanına konuk olacak.



