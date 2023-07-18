Dusan Vlahovic'e PSG taraftarından tehdit

Paris Saint Germain'in ilgilendiği Dusan Vlahovic'in Kosova hakkındaki görüşleri PSG taraftarlarını kızdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dusan Vlahovic'e PSG taraftarından tehdit
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18 Temmuz 2023 15:11
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 15:15
Transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain'de forvet takviyesi için gündeme gelen Dusan Vlahovic, futbol dışı bir konuyla Fransız taraftarları kızdırdı.

Sırbistan Milli Takımı ile oynadığı bir maçın ardından Kosova topraklarının da Sırbistan'a dahil edildiği bir tişört giyen ve aşırı Sırp milliyetçiliğini temsil eden Çetnik selamı veren Vlahovic'in transfer edilme ihtimali PSG taraftar grupları tarafından hoş karşılanmadı.

PSG'nin stadyumu Parc des Princes'in önünde toplanan taraftarlar, Vlahovic'e yönelik "Paris'e gelirsin 3 parmağını keseriz" şeklinde tehdit içeren bir pankart açtı.

(Fotoğraf kaynak: Twitter)


DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?

Kariyeri boyunca Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen 23 yaşındaki Dusan Vlahovic, çıktığı 220 maçta 95 gol 16 asist kaydetti.

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