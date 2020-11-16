Dusan Tadic: 'Türkiye'nin takılmasını bekliyoruz'

A Milli Takımımızın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta son maçlara girerken grubun dibinde yer alan Sırbistan'ın yıldızı Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.



B Ligi'nde kalabilmek için A Milli Takımımızın son maçta yenilmesini bekleyecek olan Sırbistan'ın umudunu koruduğunu söyleyen Ajax'lı futbolcu, "Umarım son maçta Rusya'yı mağlup edeceğiz. Macaristan'ın da Türkiye karşısında bize bir kıyak geçmesini beklemeliyiz. Ne olacağını göreceğiz. Bizim için önemli olan önce sıradaki maçımızı kazanmak" ifadelerini kullandı.



GRUPTA SON DURUM



Grubun son haftasındaki maçlar, lideri ve küme düşecek takımı belirleyecek. Gruptan lider olarak çıkacak takım, playoff maçları oynayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanma mücadelesi verecek. Son sıradaki takım ise C Ligi'ne gidecek. A Milli Takımımız playoff maçları oynamak için Macaristan'ı yenerek, Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybını bekleyecek.



GRUPTA PUAN DURUMU



8 puan-Rusya

8 puan-Macaristan

6 puan-TÜRKİYE

3 puan-Sırbistan



SON MAÇLAR [18 KASIM]



Sırbistan - Rusya

Macaristan - Türkiye



