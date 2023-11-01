Dusan Tadic'ten taraftarlara mesaj

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic'ten taraftarlara mesaj
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01 Kasım 2023 18:56
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Dusan Tadic taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına ziyaret gerçekleştiren Dusan Tadic, THY EuroLeague'de oynanacak Olympiakos maçına taraftarları davet etti.

İşte Dusan Tadic'in taraftarlara seslendiği sözler:

"Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"

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