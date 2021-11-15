Dusan Tadic: "Sırbistan halkı bizimle gurur duymalı"

Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanı Dusan Tadic, Portekiz maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dusan Tadic: 'Sırbistan halkı bizimle gurur duymalı'
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15 Kasım 2021 02:06
Portekiz'i deplasmanda 2-1 mağlup eden ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sırbistan halkının gurur duyması gereken bir zafer olduğunu söyleyen Tadic, "Kariyerimdeki ikinci Dünya Kupası tecrübem olacak, çok mutluyum. Portekiz'i yenebileceğimizi göstermek istiyorduk ve bunu yaptık. Sırbistan halkı, bu zaferle gurur duymalıdır." ifadelerini kullandı.


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