Dusan Tadic: 'Sırbistan halkı bizimle gurur duymalı'

Portekiz'i deplasmanda 2-1 mağlup eden ve Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Sırbistan halkının gurur duyması gereken bir zafer olduğunu söyleyen Tadic, "Kariyerimdeki ikinci Dünya Kupası tecrübem olacak, çok mutluyum. Portekiz'i yenebileceğimizi göstermek istiyorduk ve bunu yaptık. Sırbistan halkı, bu zaferle gurur duymalıdır." ifadelerini kullandı.





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