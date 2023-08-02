Dusan Tadic: 'Sabırsızlanıyorum'

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sırp yıldız, Zimbru maçında gol attıktan sonra yaşadığı sevincini fotoğrafını paylaştı ve, "İlk golümün mutluluğunu yaşıyorum ve Fenerbahçe ile daha fazla başarı için sabırsızlanıyorum" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in bu paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
Sırp yıldız, Zimbru maçında gol attıktan sonra yaşadığı sevincini fotoğrafını paylaştı ve, "İlk golümün mutluluğunu yaşıyorum ve Fenerbahçe ile daha fazla başarı için sabırsızlanıyorum" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in bu paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.