Dusan Tadic: "Sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, "Fenerbahçe ile daha fazla başarı için sabırsızlanıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic: 'Sabırsızlanıyorum'
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02 Ağustos 2023 19:53
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sırp yıldız, Zimbru maçında gol attıktan sonra yaşadığı sevincini fotoğrafını paylaştı ve, "İlk golümün mutluluğunu yaşıyorum ve Fenerbahçe ile daha fazla başarı için sabırsızlanıyorum" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in bu paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

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