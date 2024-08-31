Dusan Tadic: 'Rakip kaleciyi anlatmıştı'

Alanyaspor'a karşı iki gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, maçın ardından açıklamada bulundu.
Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler." dedi.
"SANDRO ZUFIC RAKİP KALECİYİ ANLATMIŞTI"
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Adana Demirspor maçındaki golüm aklıma gelmedi, farklı bir gol attım. Kaleci hocamız Sandro Zufic, rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Maçtan önce söyledi, videolarını gösterdi, rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu. Tüm teknik heyete hakkını vermek gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlar takım için çok önemli."
Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada Ajax'ta yaşadığı şampiyonluk sevincinin görüntülerini kullanmasının hatırlatılması üzerine konuşan Tadic, şöyle devam etti:
''BURASI MÜTHİŞ BİR CAMİA''
"Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası müthiş bir camia, inanılmaz taraftarlara sahibiz. Müthiş bir tarihi olan bir kulüpteyiz. Bunu sürekli hayal edip istiyoruz. Bu sebeple buradayız. Her maçta ve antrenmanda bunu göstermek istiyoruz. Umalım da bu zaferleri ve kupaları görelim. İsteğimiz bu yönde."
Livakovic'in ikinci golde yaptığı asistle ilgili de konuşan Tadic, şunları söyledi:
''HAKLARINI TESLİM ETMEK LAZIM''
"Bunu sürekli çalışıyoruz antrenmanlarda. Teknik ekip de bize bu bilgileri sağlıyor. Kaleden oyun başlatma konusunda ve opsiyonlarla alakalı bizleri bilgilendiriyorlar. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle Livakovic'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Dzeko da orada vücudunu iyi kullandı. Bir diğer iltifat da kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Rakip kalecilerle alakalı sürekli bize bilgiler veriyor. Maçtan önce rakip kalecinin öne çıkmayı çok sevdiğini söylemişti. O pozisyonda aşırtma yapabilirdim ya da kaleciyi geçebilirdim. Golde Sandro'ya, Dzeko'ya ve Livakovic'e haklarını teslim etmek lazım."
''ZOR BİR KURA AMA BİZ FENERBAHÇE'YİZ''
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Tadic, kendisini en çok heyecanlandıran rakibin Manchester United olduğunu belirterek "Sizlerin de iyi bildiği üzere Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Kendi evimizde onlarla karşılaşacak olmak gerçekten güzel olacak. Heyecanlı bir maç olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Onları yeniden görecek olmak, onlara karşı oynayacak olmak güzel bir şey. Zor bir kura ama biz Fenerbahçe'yiz, her şey için hazırız. Taraftarlarımız için de güzel eşleşmeler olacaktır, keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler." dedi.
"SANDRO ZUFIC RAKİP KALECİYİ ANLATMIŞTI"
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Adana Demirspor maçındaki golüm aklıma gelmedi, farklı bir gol attım. Kaleci hocamız Sandro Zufic, rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Maçtan önce söyledi, videolarını gösterdi, rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu. Tüm teknik heyete hakkını vermek gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlar takım için çok önemli."
Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada Ajax'ta yaşadığı şampiyonluk sevincinin görüntülerini kullanmasının hatırlatılması üzerine konuşan Tadic, şöyle devam etti:
''BURASI MÜTHİŞ BİR CAMİA''
"Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası müthiş bir camia, inanılmaz taraftarlara sahibiz. Müthiş bir tarihi olan bir kulüpteyiz. Bunu sürekli hayal edip istiyoruz. Bu sebeple buradayız. Her maçta ve antrenmanda bunu göstermek istiyoruz. Umalım da bu zaferleri ve kupaları görelim. İsteğimiz bu yönde."
Livakovic'in ikinci golde yaptığı asistle ilgili de konuşan Tadic, şunları söyledi:
''HAKLARINI TESLİM ETMEK LAZIM''
"Bunu sürekli çalışıyoruz antrenmanlarda. Teknik ekip de bize bu bilgileri sağlıyor. Kaleden oyun başlatma konusunda ve opsiyonlarla alakalı bizleri bilgilendiriyorlar. Bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle Livakovic'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Dzeko da orada vücudunu iyi kullandı. Bir diğer iltifat da kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Rakip kalecilerle alakalı sürekli bize bilgiler veriyor. Maçtan önce rakip kalecinin öne çıkmayı çok sevdiğini söylemişti. O pozisyonda aşırtma yapabilirdim ya da kaleciyi geçebilirdim. Golde Sandro'ya, Dzeko'ya ve Livakovic'e haklarını teslim etmek lazım."
''ZOR BİR KURA AMA BİZ FENERBAHÇE'YİZ''
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Tadic, kendisini en çok heyecanlandıran rakibin Manchester United olduğunu belirterek "Sizlerin de iyi bildiği üzere Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Kendi evimizde onlarla karşılaşacak olmak gerçekten güzel olacak. Heyecanlı bir maç olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Onları yeniden görecek olmak, onlara karşı oynayacak olmak güzel bir şey. Zor bir kura ama biz Fenerbahçe'yiz, her şey için hazırız. Taraftarlarımız için de güzel eşleşmeler olacaktır, keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
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